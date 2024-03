Seniorka w szpitalu po tym, jak wpadła na nią 17-latka na hulajnodze elektrycznej

Do wypadku z udziałem osoby pieszej i kierującej hulajnogą doszło we wtorek (5 marca) około godziny 16:30 na ciągu pieszo – rowerowym, który znajduje się przy ulicy Piłsudskiego w Zamościu. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 72-letnia mieszkanka Zamościa przeszła przez oznakowane przejście dla pieszych i kiedy poruszała się już chodnikiem została uderzona przez kierującą hulajnogą elektryczną, która chwilę wcześniej skręciła z jezdni na ciąg pieszo – rowerowy. Po zderzeniu z pojazdem piesza przewróciła się na chodnik. Z uwagi na dolegliwości bólowe 72-latka wraz z kierującą hulajnogą udały się do szpitala. Po badaniach okazało się, że piesza doznała obrażeń ręki.

Hulajnogą kierowała 17-latka. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że obie uczestniczki wypadku były trzeźwe. Prawdopodobnie przyczyną zdarzenia było niedostosowanie przez kierującą hulajnogą prędkości do odbywającego się na chodniku ruchu pieszych.