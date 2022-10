Roztocze. Bukowa Góra w jesiennej szacie. „To krajobrazy unikalne w skali Polski i Europy” Bogdan Nowak

Znajduje się w Roztoczańskim Parku Narodowym na terenie obszaru chronionego. Bukowa Góra to wzniesienie, które na pewno nie należy to najwyższych i najtrudniejszych do zdobycia (ma 310 metrów n.p.m). Jednak krajobrazy, które możemy zobaczyć ze znajdującego się tam punktu widokowego oraz w jego sąsiedztwie zapierają dech w piersiach. Tak jest nie tylko jesienią.