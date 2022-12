Rezerwat „Czartowe Pole” został zamknięty. Na spacery trzeba poczekać do stycznia Bogdan Nowak

Ruiny dawnej, ordynackiej papierni w rezerwacie "Czartowe Pole" Bogdan Nowak

To jeden z najpopularniejszych zakątków spacerowych na Roztoczu. Do końca roku nie będzie można go jednak odwiedzać. W rezerwacie przyrodniczym „Czartowe Pole” (w gminie Józefów) trwają prace remontowe.