Przegląd prasy z Zamościa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.07.2024

Uznawany za jednego z najlepszych siatkarzy na świecie Wilfredo Leon został nowym zawodnikiem Bogdanki LUK Lublin. Pochodzący z Kuby przyjmujący od 2019 roku występuje w reprezentacji Polski. Dopiero co zdobył z nią w Łodzi brązowy medal Ligi Narodów i właśnie przygotowuje się igrzysk olimpijskich w Paryżu. 1 lipca przyjechał natomiast do Lublina, gdzie został oficjalnie zaprezentowany, jako nowy gracz żółto-czarnych. Jego poprzednim klubem była włoska Sir Safety Perugia, której barw bronił od 2018 roku.

Procedura nadal jest w toku. Do 31 maja w ramach Budżetu Obywatelskiego Hrubieszowa wpłynęło 12 projektów. Poddano je ocenie formalnej i merytorycznej. Pozytywną ocenę otrzymało właśnie dziewięć z nich. O tym, które projekty zostaną zrealizowane zdecydują mieszkańcy miasta w głosowaniu. W Biłgoraju Budżet Obywatelski natomiast dopiero ruszył.

Organizatorzy Chmielaków zapraszają poetów do udziału w Turnieju Poetyckim o „Chmielakowy Antałek” w ramach 53.Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie” 2024.

„Miejsce dla pasjonatów szperania w szpargałach, nałogowych łowców okazji, uśmiechniętych sprzedawców i ludzi ciekawych innych ludzi. Ciuchy, zabawki, płyty, książki wszystko co zbędne. Nie wyrzucaj, przynieś na Pchli Targ!” – tak zapowiadają to wydarzenie jego organizatorzy. Na pewno warto się tam wybrać. Najbliższy Pchli Targ zaplanowano w Zamościu w niedzielę (7 lipca).

Poniedziałkowy poranek na targowisku przy ul. Ruskiej nie był najspokojniejszym miejscem w Lublinie. Do zgromadzonych tam od dwóch dób handlujących przyszła prezeska Lubelskich Dworców wraz z policją. Pracowniczki i pracownicy targu jednak nie składają broni i zapowiadają walkę o dotrzymanie słowa danego im przez marszałka.

Jeżeli nie macie jeszcze planów na wakacje, to 19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej z Chełma zaprasza do wstąpienia w swoje szeregi. W sierpniu rusza kolejna edycja "Wakacji z WOT". Skierowana jest nie tylko do pełnoletnich uczniów, studentów i nauczycieli, którzy mają wtedy przerwę w nauce i pracy.

To raczej nie są niespodzianki. Zarządy powiatów: biłgorajskiego i zamojskiego otrzymały absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Powody do radości ma także Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa. Ona także otrzymała w ostatni piątek absolutorium.

Program "Rośnij w Zamościu" ma popularyzować sadzenie drzew z okazji narodzin miejscowych dzieci (podobna akcja jest już prowadzona m.in. w Hrubieszowie). Pojawiły się jednak kłopoty. Jakie? Pierwsza lipa została posadzona 1 czerwca, w Dzień Dziecka, dla dwumiesięczne Zuzi. Stało się to przy ulicy Obronnej: na zamojskim osiedlu Zamczysko. Ostatnio drzewko ktoś jednak... wykopał i ukradł.