Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Zamościu?

W Zamościu szykuje się szampańska impreza. „Nie może Was zabraknąć! Zapraszamy!” - zachęcają miejscowi urzędnicy. Co w tę jedyną w roku noc zaplanowano?

Jest się czym pochwalić. Gmina Trzeszczany w powiecie hrubieszowskim wykonała w tym roku inwestycje warte około 25 milionów złotych. Co w tym niezwykłego? Roczny budżet tego samorządu, jeśli nie wliczymy do niego pozyskanych dotacji, wynosi blisko... 20 mln zł. To zatem sytuacja bez precedensu w tym samorządzie. Tym bardziej, że roboty udało się wykonać bez zaciągania kredytów.

W Zamościu kampania wyborcza ruszyła pełną parą. W piątek (22 grudnia) Rafał Zwolak, miejscowy, wieloletni radny miejski oficjalnie ogłosił swój start na stanowisko prezydenta tego miasta. Stało się to na Rynku Wielkim, przed zamojskim Ratuszem. Na spotkanie przybyło także kilkadziesiąt osób, które go popierają. Dostrzegliśmy wśród nich m.in. Marcina Zamoyskiego, byłego prezydenta Zamościa oraz posła Sławomira Ćwika.

To dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Zamojszczyzny. Od 2 stycznia ruszają pociągi na trasie z Zamościa do stacji Bełżec-Wschód. Nie tylko. W piątki i niedzielę owe kursy zostaną wydłużone aż do Hrebennego (czyli do granicy Polski z Ukrainą). Przewozy będzie wykonywać Polregio S.A.