Przeciwko komunistom. Losy partyzanckiej ofensywy na Zamojszczyźnie

Urodził się on w 1924 r. w Szczebrzeszynie. Do partyzantki trafił w grudniu 1943 r. Znalazł się w oddziale AK por. Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. Tak opisywał ostatnie dni przed wkroczeniem na Zamojszczyznę oddziałów radzieckich. „Przez (niemieckie) radio nadano, że Zamość, Hrubieszów i Sokal są zagrożone przez trzy sowieckie dywizje pancerne, które przerwały front i idą w tym kierunku” - pisał „Wiarus” 23 i 24 czerwca 1944 r. „Jak donosi komunikat radia niemieckiego, wczoraj zaczęła się już od godziny 4.00 ofensywa sowiecka na odcinku od Witebska po Sokal. Może Bóg da, że się już skończy (wojna), aby tylko przeżyć, w co wątpię”.