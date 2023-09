Prasówka z całego tygodnia 3.09.2023 w Zamościu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Zamość, 3.09.2023. 27.08 - 2.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Choć wakacje już za nami, nie zwalniamy tempa. Na terenie całego województwa przewidziane mnóstwo atrakcji, a prym wiodą wśród nich liczne festiwale kulinarne. Problem może sprawić jedynie decyzja, z których z nich skorzystać! Specjalnie dla Was zebraliśmy je wszystkie i przygotowaliśmy przegląd.

Last but not least. PiS, partia rządząca i lider w sondażach, ogłosił „jedynki” na swoich listach wyborczych do Sejmu. W okręgu lubelskim (nr 6) „lokomotywą” będzie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, a w chełmskim (nr 7) minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Kamiński.