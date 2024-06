Nie wiadomo czy zamojski „Eurofolk” się odbędzie. A jeśli tak, to w jakim zakresie Bogdan Nowak

Co roku ta impreza przyciąga do Hetmańskiego Grodu tłumy. W tym roku miała się odbyć jej 21 edycja. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk” to jedno z najważniejszych tego typu przedsięwzięć w Zamościu i regionie. Organizacja imprezy stanęła jednak pod znakiem zapytania. Dlaczego? Bo planowany budżet się nie dopina. Brakuje blisko… 200 tys. zł.