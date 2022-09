Powstanie druga nekropolia w Hrubieszowie. Chodzi o „zapewnienie godziwego pochówku” Bogdan Nowak

Cmentarz parafialny w Hrubieszowie to jedna z najpiękniejszych i najważniejszych nekropolii na Zamojszczyźnie. Został założony pod koniec XVIII wieku. Obecnie zajmuje on powierzchnię ponad pięciu hektarów. To zbyt mało. Dlatego powstał pomysł założenia nowego cmentarza o charakterze komunalnym.