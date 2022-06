Powrót do domu. Akt lokacyjny Zamościa zostanie przekazany miejscowemu archiwum Bogdan Nowak

To bardzo ważne wydarzenie. Archiwum Narodowe w Krakowie przekaże zamojskiemu Archiwum Państwowemu niezwykły, bezcenny dokument. Ma on 442 lata. Chodzi o akt lokacyjny Zamościa podpisany przez Jana Zamoyskiego, założyciela miasta. Uroczystość odbędzie się w piątek (1 lipca). Zaplanowano także ogólnopolską konferencję naukową pod hasłem „Powrót do domu”.