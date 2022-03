Pogrzeb Witolda Paszta. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności Bogdan Nowak

"Uprzejmie prosimy uczestników pogrzebu o nierejestrowanie przebiegu uroczystości. Smartfony niech zostaną w kieszeniach. Prosimy także o nieskładanie kondolencji na cmentarzu” – napisały Aleksandra i Natalia, córki Witolda Paszta strona facebookowa Witolda Paszta

To będzie niezwykle ważna uroczystość nie tylko w Zamościu. Pogrzeb Witolda Paszta, znanego wokalisty oraz m.in. założyciela grupy Vox odbędzie się w piątek (18 marca) na zamojskim cmentarzu komunalnym. Urna z prochami zostanie przywieziona do miejscowej kaplicy na motocyklu. Wiadomo, że stanie się to w honorowej asyście motocyklistów z kilku zamojskich klubów.