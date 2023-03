„Podróż po kraju, w którym istniał apartheid”. Wystawa zdjęć Wojciecha Klimali w zamojskiej Galerii Fotografii Ratusz

„Township to wydzielone miasto, osiedle. Charakterystyczne słowo, które istnieje na dobrą sprawę tylko w RPA. Zaprzeszłe” – pisała Joanna Kinowska (wypowiedź zamieszczono w materiałach promujących ekspozycję). „Oznaczało teren wydzielony dla czarnych, najczęściej na obrzeżach wielkich miast. Spuścizna apartheidu. A ten upadł. A ‘”township” istnieje. Zmieniło się przez te 30 lat. Tak jak zmieniło się wszystko wokół. Wojciech Klimala pojechał do RPA pytać o te zmiany. Zobaczyć jak wygląda na co dzień ten sen o wolności (…). Na wystawie oglądamy jego podróż przez kraj, spotykamy ludzi, którzy opowiadają mu jak im się żyje. I tak, to podróż po kraju, w którym istniał apartheid”.