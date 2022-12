„Oto ja, służebnica Pańska”. Tajemnice obrazu Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w zamojskiej Katedrze

Na zamojskim obrazie Maryja patrzy nie tylko na archanioła — posłańca Boga, ale także Ducha Świętego, który zjawił się pod postacią gołębicy. Przyszła Matka Zbawiciela ma jasną, delikatną i pełną słodyczy twarz. Głowę lekko unosi do góry, a z jej ust płyną słowa wymalowane złotymi zgłoskami. To odwrócony napis (można go przeczytać np. przy pomocy lusterka): „Ecce ancilla Domini”, czyli „Oto ja, służebnica Pańska”.

Budowle umownej architektury

Ciekawe jest rozplanowanie owego dzieła. Od dawna zwracano na to uwagę. „Dwie postacie (na obrazie) są bardzo oddalone od siebie, że się niemal ram dotykają, środek zaś jest prawie pusty i tylko unosi się gołąbek — Duch Święty” — pisał anonimowy autor rękopisu z 1850 r., jeden z więźniów zamojskiej twierdzy. A w innym miejscu notował z zachwytem: „Korona świętej dziewicy tak doskonale oddana, że robi wrażenie, jakby była ze złota nasadzana kamieniami i przybita do obrazu”.

Takie ujęcie „Zwiastowania” było jednak znane w malarstwie europejskim. Można je zobaczyć także na ikonach. To zresztą jeden z ulubionych w prawosławiu tematów. Maryja okryta jest na takich przedstawieniach moforionem (stoi lub siedzi), a jej gest może wyrażać zdziwienie lub przyzwolenie. W rękach trzyma często motek purpurowej wełny (symbolizuje to tkanie zasłony do świątyni jerozolimskiej). Na ikonach pojawiają się gołębice symbolizujące Ducha Świętego oraz rozszczepiające się troiście promienie. W tle widać — tak jak na obrazach europejskich — „budowle umownej architektury”. Co ciekawe ich kształty zmieniają się w różnych epokach.