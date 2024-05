„Balsamicznie, uspokajająco”. Plaża na Porto Timoni jest najpiękniejsza na wyspie Korfu. Nie brakuje tam Polaków Bogdan Nowak

Podobna owa plaża to numer jeden na malowniczej, greckiej wyspie Korfu. Jest wyjątkowa pod wieloma względami. Właściwie są to dwie, bliźniacze plaże – jak mówią niektórzy: odwrócone do siebie plecami i oddzielone jedynie porośniętym zielenią, wąskim skrawkiem lądu. Chętnych do odpoczynku na tym pięknym skrawu wyspy nie brakuje. Wśród nich jest wielu Polaków, którzy coraz chętniej odwiedzają Korfu.