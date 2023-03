„Ocal żabkę”. Roztoczański Park Narodowy chroni płazy i poszukuje wolontariuszy

„Niestety populacja tej grupy zwierząt zmniejsza się w alarmującym tempie” – czytamy na stronie internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego. „Oprócz śmierci, która spotyka ich na drogach, zwłaszcza podczas wiosennych migracji do zbiorników wodnych, główną przyczyną spadku ich liczebności są zanieczyszczenia chemiczne, zmiany klimatyczne i atmosferyczne, zanik zbiorników wodnych i mokradeł. Płazy są bardzo wrażliwe i jako jedne z pierwszych zwierząt odczuwają skutki szkodliwych zmian zachodzących w środowisku".

Pomogą dzieci, młodzież i dorośli

RPN próbuje płazom pomagać na różne sposoby. Obok zwierzynieckich Stawów „Echo” wybudowano pod ulicą cały system podziemnych przejść, ale także naziemnych barier ochronnych i naprowadzających. Niestety, to nie wystarcza. Dlatego RPN w ubiegłym roku zorganizował akcję edukacyjną „Ocal żabkę”. Jest ona skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Organizatorzy akcji zauważyli, że obecnie jednym z najważniejszych wyzwań dotyczących ochrony płazów jest „podniesienie świadomości ekologicznej” społeczeństwa. W przeciwnym razie niektórym gatunkom po prostu grozi wyginięcie. Teraz jest to szczególne ważne. Bo płazy rozpoczęły już migrację do zbiorników wodnych. Wiele z nich jednak ginie m.in. na drogach (rozjeżdżają je samochody).

Tysiąc ropuch i setki traszek

W ubiegłym roku uczestniczyło w niej około 60 wolontariuszy. Można ich było spotkać m.in. przy trasie ze Zwierzyńca do Soch oraz z Obroczy do Kosobud. Przenosili płazy w wiadrach przez ulice. Było to podobno m.in. ponad 1 tys. ropuch szarych oraz kilkaset traszek grzebieniastych i zwyczajnych. Teraz rusza kolejna, druga już edycja tej ważnej akcji. Będzie ona prowadzona w dniach 14 marca - 14 kwietnia. Grupy zostaną zaopatrzone w rękawiczki, wiaderka, a także odblaskowe kamizelki.