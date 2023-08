Na kąpiel w stawach Echo w Zwierzyńcu musimy poczekać. Przynajmniej do środy

To jednak nie musi oznaczać dobrych wiadomości dla zwierzynieckich plażowiczów. - Bakterie coli to zanieczyszczenia ściekowe. Trudno powiedzieć w jaki sposób dostają się one do stawów Echo – mówi Stanisław Jaślikowski, dyrektor zamojskiego sanepidu. - W Zwierzyńcu normy zostały przekroczone o 30 procent. Nie jest to dużo.