Marcowe Bieszczady. Majestatyczne, kapryśne, jedyne w swoim rodzaju

Gdy wychodziło słońce robiło się w górach świetliście, naprawdę wiosennie. Gdy przykrywały je postrzępione chmury (a było ich wiele) bieszczadzkie szczyty stawały się posępne, monochromatyczne, nawet trochę ponure. W obłokach i za górami nikły gdzieś czarne kropeczki ptaków.

Na bieszczadzkich szlakach spotykaliśmy turystów, ale nie było ich wielu. Także schroniska turystyczne i prywatne kwatery świeciły pustkami. W tej którą wybraliśmy na nocleg, byliśmy tylko my. - Może dzisiaj nie być prądu bo śnieg pada od rana i jest lepki. Niewykluczone, że coś stanie się z siecią elektryczną. Ostatnio to już nam się zdarzało kilka razy – ostrzegła nas właścicielka domu w którym mieszkaliśmy. - A was co w Bieszczady przywiało? Pewnie coś z pracą, jak się domyślam.