Malownicza wędrówka na Bukowe Berdo w Bieszczadach. Tego nie da się zapomnieć Bogdan Nowak

To bez wątpienia jeden z najpiękniejszych szlaków turystycznych w Bieszczadach i w całej Polsce. Od strony Mucznego wspinaczka zajmuje około 1,5 godziny, a potem – już połoniną w szczytowych partiach – możemy wędrować podniebną ścieżką jeszcze ponad godzinę. To chyba najłatwiejszy szlak. Bo na tę malowniczą górę możemy wdrapać się również od strony wsi Widełki lub np. od strony Krzemienia lub Tarnicy. Są to jednak ścieżki dłuższe i trochę bardziej wymagające. Bukowe Berdo piękne jest jednak w każdej odsłonie!