Malownicza Kalwaria Pacławska. Widoki zapierają dech w piersiach

Jak w dawnej Jerozolimie

Założenie całego kompleksu jest bardzo ciekawe. Miał on przypominać „krajobraz Jerozolimy” (jedno ze wzniesień ma np. nawiązywać do biblijnej Golgoty, drugie – do Góry Oliwnej, a np. rzeka Wiar ma stanowić odwzorowanie biblijnej rzeki Cedron).

Ostatnie chwile życia Jezusa

Słynne są także m.in. miejscowe odpusty (odbywają się w sierpniu). Nie tylko. „Kalwaria Pacławska to szczególne miejsce do tego, by przeżywać tajemnicę męki i śmierci Pana Jezusa” – czytamy na stronie https://kalwaria.franciszkanie.pl/. „Co roku organizowana jest inscenizacja podzielona na dwie części: „Wieczernik” oraz „Na krzyż z Nim”. Sceny te przedstawiają ostatnie chwile życia Jezusa od ostatniej wieczerzy, przez sąd u Annasza, Kajfasza i Piłata, po śmierć na krzyżu i złożenie do grobu. W biblijne postaci wciela się każdego roku około pięćdziesiąt osób (…)”.