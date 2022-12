Liczyła się każda minuta. Zamojscy strażacy uratowali życie dwuletniego chłopca

Natychmiast rozpoczęto działania ratunkowe. Jak czytamy w strażackim komunikacie, „polegały na ocenie drożności dróg oddechowych i ich udrożnieniu przez druhów Rafała i Daniela Kozłowskich z OSP Majdan Wielki (są braćmi)”. Przygotowano też zestaw R1 oraz automatyczny defibrylator zewnętrzny AED. To na szczęście przyniosło skutek.

- Po wykonaniu sekwencji medycznych działań ratowniczych, oddech dziecka został przywrócony – relacjonuje bryg. Andrzej Szozda. - Chłopczyk otworzył oczy i zaczął płakać, co było właściwą reakcją w takiej sytuacji. Podczas prowadzonych czynności na miejsce dojechał Zespół Ratownictwa Medycznego. Ratownicy przejęli prowadzenie dalszych czynności, a następnie zabrali chłopca do szpitala.

I dodaje: - Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wymienieni druhowie to strażacy, którzy na co dzień pełnią służbę w JRG Zamość i JRG Szczebrzeszyn. Cieszy szczególnie to, że ich właściwa postawa przyczyniła się do uratowania życia dziecka. W takim przypadku każda minuta jest na wagę złota.