Jan „Sobiepan” Zamoyski i malowidła, które wodzą za żywymi wzrokiem. W Muzeum Sakralnym Katedry Zamojskiej znajdziemy mnóstwo skarbów Bogdan Nowak

Od portretu trumiennego wykonanego w dawnej Rzeczpospolitej nie... uciekniesz. Gdy jesteś w pomieszczeniu, gdzie on się znajduję, wydaje się, że przedstawiony na nim człowiek wodzi za tobą (i innymi widzami) wzrokiem. Tak miało być. Zmarły na portrecie został przedstawiony tak, jakby patrzył na wprost. To, że wodzi za nami wzrokiem jest tylko złudzeniem (warto to przetestować, choćby na umieszczonych obok zdjęciach).