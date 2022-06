Gmina Zamość. Spółka Laude wybudowała najnowocześniejszy terminal przeładunkowy w Polsce

W ramach projektu powstał m.in. nowy szeroki tor (o szerokości 1520 mm), który umożliwi bezkolizyjne wprowadzenie składu kontenerowego na teren terminalu, a od strony południowej - tor normalny (1435 mm). Długość każdej z tych nowych linii to 900 metrów. Wydłużone zostały także tzw. tory odstawcze oraz zbudowano „splot” toru normalnego i szerokiego, który umożliwi bezkolizyjne odstawianie uszkodzonych kontenerów do naprawy. To wszystko pozwoli na sprawny przeładunek kontenerów z wagonów szerokotorowych na normalnotorowe.