Gmina Sułów. Nastąpił przełom. Jest szansa, że budowa plaży w Kulikowie się rozpocznie Bogdan Nowak

To ważna informacja nie tylko dla mieszkańców Zamojszczyzny. Władzom gminy Sułów udało się wreszcie dojść do porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie na temat dzierżawy działki przy nieliskim zbiorniku. Dzięki temu będzie można się teraz starać o dofinansowanie budowy plaży w Kulikowie (gm. Sułów). To długo oczekiwana inwestycja.