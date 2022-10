Gmina Hrubieszów. Dwie wieże z widokiem na Ukrainę. Jedna będzie przebudowana, a druga jest w planach

- Chcemy, aby wieża miała teraz odmienną, solidniejszą konstrukcję: stalowo - drewnianą (teraz jest drewniana – przyp. red.) – mówi Tomasz Zając, wójt gminy Hrubieszów. - Planujemy, że powstaną tam trzy tzw. poziomy pośrednie. Na szczecie umieścimy natomiast taras widokowy na którym zostaną zamontowane lunety. Będzie można dzięki nim podziwiać całą okolicę.

- Ta wieża jest jedną z największych atrakcji turystycznych naszej gminy. Musi być także bezpieczna – dodaje Robert Palichleb, sekretarz gminy Hrubieszów.

Nie wszyscy chyba tę budowlę szanują. W listopadzie ubiegłego roku jeden z filarów okazałej wieży w Gródku strawił pożar (prawdopodobnie od niedopałka papierosa). Obiekt trzeba było na jakiś czas zamknąć. Zdecydowano jednak o doraźnym remoncie. Wiosną wymieniono uszkodzone elementy oraz wzmocniono konstrukcję budowli. To jednak okazało się niewystarczające. Dlatego pojawił się plan kompleksowej przebudowy obiektu (łącznie z fundamentami). Opracowywana jest właśnie dokumentacja projektowa takiej inwestycji. Wiadomo, że gmina wyda na to ponad 40 tys. zł. Co dalej?