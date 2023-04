„Fuszerkę powinniśmy eliminować”. O jakości zamojskich robót drogowych na sesji Rady Miejskiej

- Trwa przebudowa ulicy Starowiejskiej i Wojska Polskiego (pisaliśmy o tych inwestycjach – przyp. red.). Chciałbym zadać pytanie czy nadzór nad wykonaniem tej inwestycji drogowej jak na już zrealizowanych? - dopytywał radny Janusz Kupczyk na sesji zamojskiej Rady Miejskiej. - Niedawno zgłosili się do mnie przewodniczący oraz mieszkańcy osiedla Majdan, gdzie zatrważające są sprawy związane z ostatnim etapem budowy ulicy Majdan. Zachęcam do przejechania się tam i zobaczenia jak to wygląda.

Gorzej niż po wykopkach

Dlaczego? Opowiadali nam, że odnowiona droga przebiega ich zdaniem „za wysoko”, co może powodować, iż woda np. z roztopów zaleje niektóre posesje. Zauważyli także, że w niektórych miejscach asfalt został „źle zalany”. Sporo naliczono też innych „niedoróbek”. Do tego tematu wrócił na ostatniej sesji zamojskiej Rady Miejskiej radny Janusz Kupczyk. - Tam dochodzi do paranoicznych sytuacji – mówił podczas obrad. - To np. znak drogowy informujący o „Przejściu dla pieszych” na środku chodnika.

Radny nie tylko mówił podczas obrad o zamojskiej ulicy Majdan. Wytykał także inne „niedoróbki”. - Chodzi m.in. o ulicę Piłsudskiego, gdzie bardzo dużo było usterek. Nie zostały one usunięte – mówił radny Kupczyk. - Dzisiaj dostałem odpowiedzapytania w tej sprawie – przyp. red.), że wykonawca będzie realizować naprawy. Co jednak musimy zrobić z radnymi z naszego okręgu, żeby władze miasta zauważyły ulice na osiedlu Kilińskiego. To m.in. rozpadająca się Kamienna czy ulice w Koszarach. Tam jest gorzej niż na niektórych wioskach po wykopkach, albo pracach budowlanych.