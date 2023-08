Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszysznie już za nami. Był bardzo udany

Jak mówił Filip Springer musimy obecnie czas dzielić na coraz mniejsze cząstki bo żyjemy coraz szybciej, intensywniej. To oznacza, że nasza rzeczywistość gęstnieje, zmienia się.

- Czas to jest coś relatywnego. W Krośnie istnieje taki zegar. Gdy pada deszcz on chodzi wolniej, gdy jest pogoda, przyśpiesza. Z mojej perspektywy to jest bardzo fajne – mówił do zgromadzonych Filip Springer. - Kolej jednak skończyła z tą samowolką czasową. To była rewolucja związana z czasem i przestrzenią.