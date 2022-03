Bełżec. Palmy sięgające pod niebiosa. To nie tylko lokalna tradycja

W produkcję palm włączają się co roku panie z kół gospodyń wiejskich. Do roboty zabiera się podobno również miejscowy Legion Maryi, ale także uczniowie i przedszkolaki. Pomagają im strażacy z OSP. Powstają w ten sposób prawdziwe, wielobarwne dzieła sztuki. Materiały do ich wyrobu gospodynie gromadzą zwykle jeszcze jesienią. To m.in. gałązki tuj, bukszpanu, suszki kwiatów, traw i ziół oraz kłosy zboża.

Powstaną z nich tradycyjne, misterne i barwne kompozycje. Jak tłumaczą okoliczni mieszkańcy, takie palmy można wić lub pleść, to zależy od zastosowanej „technologii”. Dlaczego muszą mieć one tak pokaźne rozmiary? Jedni tłumaczą, że taka tradycja przywędrowała do Bełżca aż z Podhala (a tam przygotowują jeszcze dłuższe palmy), inni mówią, że w ten sposób można odpowiednio chwalić Boga, a taka benedyktyńska praca przypomina modlitwę na różańcu. A im jest dłuższa, tym Stwórca jest bardziej zadowolony.