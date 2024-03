Palmy do samego nieba. W Bełżcu ruszył efektowny, świąteczny konkurs

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu organizuje dwunastą edycję powiatowego konkursu na najpiękniejszą, najbardziej misterną i efektowną palmę wielkanocną. Powstaną w ten sposób – jak co roku - prawdziwe dzieła sztuki (w różnych kategoriach). Na pewno niektóre z wykonanych palm będą miały nawet kilkanaście metrów wysokości.

To będą prawdziwe dzieła sztuki. Materiały do ich wyrobu miejscowe gospodynie gromadzą zwykle jeszcze jesienią. To m.in. gałązki tuj, bukszpanu, suszki kwiatów, traw i ziół oraz kłosy zboża. Wszystkie palmy będzie można oglądać w Bełżcu 24 marca – podczas Niedzieli Palmowej. Wówczas ruszy procesja z miejscowej kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego do kościoła parafialnego w Bełżcu. Rozpocznie się ona o godz. 11.

Potem odbędzie się msza oraz podsumowanie konkursu na na najpiękniejszą palmę. Wręczone zostaną także nagrody (bliższe informacje na ten temat u organizatorów).

Palmowe, świąteczne zmagania współorganizują: wójt gminy Bełżec, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub. oraz proboszcz miejscowej parafii.