Zielone Świątki z... polną królewną. Wiosenne święto rolników i pasterzy Bogdan Nowak

Jest to prawdziwe święto rolników i pasterzy witających radośnie i uroczyście zmartwychwstałą po zimie i rozkwitającą uroczo matkę przyrodę” – notował w 1900 roku Zygmunt Gloger (zdjęcie wykonano w okolicach Skierbieszowa) Bogdan Nowak

To będzie niezwykły, radosny i ważny czas. W niedzielę (5 czerwca) będziemy obchodzić Zielone Świątki. To ludowa nazwa święta kościelnego Zesłania Ducha Świętego na apostołów, jednego z najstarszych świąt w kościelnym kalendarzu liturgicznym. Obchodzi się je 50 dni po Wielkanocy. Stąd także nazwa Pięćdziesiątnica. Wiele starych obrzędów związanych z tym świętem przetrwało do dzisiaj.