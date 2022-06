Wianki na nurtach rzek ojczystych. Przed nami uroczysta Noc Świętojańska Bogdan Nowak

Noc świętojańska. Obraz Henryka Siemiradzkiego z 1892 r. archiwum

Wchodzimy w niezwykły czas. Noc Świętojańska zwana także nocą Kupały, kupalnocką, czy kupałą. Uroczystość nazywana jest także sobótką a na Warmii i Maurach – palinocką. To dawne, słowiańskie święto wiązano z letnim przesileniem Słońca. Jego głównymi bohaterami były kiedyś żywioły: wody i ognia. Wierzono, że mają one oczyszczającą moc. To było również święto miłości, płodności, słońca i księżyca, ale także... czas walki dobra ze złem.