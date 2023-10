Zamość. W cmentarnej kweście weźmie udział w tym roku 60 osób Bogdan Nowak

To ważne wydarzenie. Kwesta na zamojskim Cmentarzu Parafialnym odbędzie się w środę (1 listopada). Datki będą zbierane do puszek od godz. 8 do 18. W tym roku w akcji weźmie ponad 60 osób, w tym harcerze, zuchy oraz uczniowie zamojskich szkół. Sztab Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego będzie się natomiast mieścił w Świetlicy Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Peowiaków.