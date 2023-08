Zamość. Pochwal się ogródkiem lub balkonem. Do zdobycia cenne nagrody

Oceniane będą zamojskie rabatki, ogródki, ale również kwietne kompozycje na balkonach, podwórkach czy ogródkach. One – jak tłumaczą organizatorzy - radują przecież nie tylko okolicznych mieszkańców, ale stanowią również wizytówkę miasta (kompozycje są doceniane przez turystów).

Takie ukwiecono podwórko czy balkon trzeba jednak zgłosić do organizatorów konkursu. Mogą to zrobić mieszkańcy Zamościa – osoby pełnoletnie, które zaaranżowały przestrzeń (balkonu, ogródka, podwórka) „przynależną do nieruchomości, w której mieszkają”. Muszą wykonać w tym celu zdjęcie wybranego miejsca oraz wysłać odpowiednie zgłoszenie.

Można to zrobić za pomocą stron: zgl-zamosc.pl, na adres e-mail: [email protected] (w temacie należy wpisać słowo „konkurs”) lub w formie tradycyjnej. Wówczas zgłoszenie można przesłać lub doręczyć do siedziby zamojskiego ZGL (ul. Peowiaków).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia. Potem ruszy głosowanie online. Jest o co walczyć. Do zdobycia jest 32-calowy telewizor oraz karta podarunkowa o wartości 500 zł (to nagroda za pierwsze miejsce), wkrętarka o wartości 348 zł, szlifierka kątowa oraz inne nagrody.