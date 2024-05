Ruszył Budżet Obywatelski Zamościa. Władze miasta liczą na dobre pomysły Bogdan Nowak

Do rozdysponowania są 3 mln 240 tys. zł. Na każde z szesnastu zamojskich osiedli przeznaczono po 120 tys. zł. Ponadto na tzw. projekt ogólnomiejski przeznaczono 1 mln 320 tys. zł. Co za te pieniądze zostanie w Zamościu wykonane? Zdecydują o tym mieszkańcy miasta. Będą to mogli zrobić w ramach nowej edycji Budżetu Obywatelskiego.