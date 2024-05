Wypatrując zewnętrznego wsparcia. Kolejny sezon turystyczny z zamkniętym mostem

To chyba da się jakoś naprawić...

Mieszkańcy Zamościa wielokrotnie alarmowali nas, że wprawdzie przed wejściem do zamkniętego mostu umieszczono tabliczkę informującą, że jest to teren budowy, nigdzie nie było widać jednak robotników. Taka sytuacja przeciągała się w miesiące, a teraz... w lata. - Kiepska to wizytówka Hetmańskiego Grodu, zwanego także Padwą Północy. Przecież to tylko jeden, drewniany most. To chyba da się jednak jakoś naprawić... – denerwuje się jeden z mieszkańców Zamościa, nasz Czytelnik.

Nowa Brama Lubelska została wzniesiona w latach 20. XIX-wieku. To jeden z najciekawszych zabytków zamojskiego Starego Miasta (ma ona klasycystyczne elewacje). Obok gmachu, nad fosą, został w latach 80. ub. wieku wybudowany drewniany most. Prowadził on do dawnego, fortecznego rawelinu, gdzie ustawiono pomnik Dawida Psalmisty. Ową unikatową rzeźbę pogromcy Goliata wykonał prof. Gustaw Zemła, jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy.