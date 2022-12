Wokół starego volkswagena. Świąteczne dekoracje na Rynku Wielkim w Zamościu

Na owym pojeździe zobaczymy ozdoby świąteczne, zapakowane prezenty, rozbłyskujące światełka choinkowe oraz parę nart. Wygląda to tak jakby za chwilę ktoś miał – z wielką fantazją - wyruszyć na świąteczny wypad: w góry czy do rodziny za miasto. Obok ustawiono cztery huśtawki dla milusińskich. Mają one kształt zielonych stożków zwieńczonych żółtymi, świecącymi gwiazdkami. Zobaczymy także m.in. dwa „igloo”, w których rozbłyskują kolorowe światełka (dzieciaki chętnie zaglądają do środka). W jednym z nich ustawiono m.in. wigilijny stół.

Efektownie wygląda także świerkowa girlanda, którą zostały ozdobione zabytkowe schody zamojskiego Ratusza na Rynku Wielkim (ona także stanowi część świątecznej instalacji: jej twórcą jest Dawid Zalesky) oraz dekoracje przygotowane przez zamojskie restauracje.

Na zamojskim Rynku Wielkim ustawiono także bożonarodzeniową szopkę.