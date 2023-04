Woda z bijącego pod kaplicą w Krasnobrodzie źródła pomaga na różne dolegliwości. Słynie też z dobrego smaku Bogdan Nowak

To miejsce znane i odwiedzane od setek lat. Nie bez powodu. Krasnobrodzka kapliczka „Na wodzie” słynie z cudownych mocy. Według dawnych przekazów objawiła się tam Matka Boska. Wierni uważają, że nadal ma ona to miejsce pod szczególną opieką. Dlatego dochodziło tam (i nadal dochodzi) do uzdrowień.