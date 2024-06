Uczczono 444 rocznicę lokacji Zamościa. Przybyła m.in. ambasador Węgier

„Wizyta miała charakter oficjalny i związana była z 444. rocznicą lokacji miasta Zamość” – czytamy w komunikacie zamojskiego Urzędu Miasta. „Pani ambasador spotkała się z prezydentem Rafałem Zwolakiem, razem wzięli udział we mszy świętej w intencji Jana Saryusza Zamoyskiego - Hetmana Wielkiego Koronnego i Kanclerza Koronnego, złożyli kwiaty na tablicy nagrobnej i przed pomnikiem założyciela miasta oraz otworzyli 30. Jarmark Hetmański.

Nie tylko. Ważnym elementem wizyty było złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą mieszkańców Zamościa, którzy oddali krew w geście solidarności z uczestnikami węgierskiej rewolucji 1956 r.

„Pani ambasador podkreśliła podczas spotkania z prezydentem, że jedna z pierwszych jej wizyt 7 lat temu była do Zamościa i teraz ta ostania też jest do Zamościa” – czytamy dalej w komunikacie. „To pokazuje, jakie miejsce w jej sercu zajmuje Zamość. Pani Orsolya Zsuzsanna Kovacs wkrótce kończy pracę w Polsce i wraca do Węgier”.