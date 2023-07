„Traktuje nagie ciało kobiety jak piękną formę”. Wystawa fotografii Wacława Wantucha

Wacław Wantuch (ur. 1965 w Tuchowie) to artysta fotografik i pisarz. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie (w tym mieście obecnie pracuje). Jest m.in. autorem książki pt. „Kamień wawelski?” oraz albumów fotograficznych. Wystawiał w kraju i za granicą. Jest autorem głównie kobiecych aktów. To je zobaczymy głównie na wystawie w Zamościu.

„Wacław Wantuch traktuje nagie ciało kobiety jak piękną formę” – czytamy w opisie tej ekspozycji. „Szuka w nim geometrii i abstrakcyjnego kształtu. Choć jest wykształconym rzeźbiarzem to po mistrzowsku rzeźbi światłem, a nie dłutem. W efekcie akty Wantucha nie są prostokątnymi obrazami, ale trójwymiarowymi zachwytami nad pięknem ciała kobiety (...). Wystawa „Platinum” jest niezwykła nie tylko w treści, ale także w formie”.

Jest ona głęboko przemyślana. I powstawała długo. „Prezentowane fotografie to efekt kilkuletnich eksperymentów fotografa z najszlachetniejszą techniką wykonywania odbitek fotograficznych – platynotypią” – czytamy dalej w zapowiedzi przedsięwzięcia. „Platynotypia do I wojny światowej należała do najpopularniejszych metod produkcji odbitek. Została później wyparta przez technologię srebrową – łatwiejszą do opanowania i tańszą. Odbitki platynowe cechuje jednak niezwykła plastyka. Łagodne, pełne przejścia tonalne, nieosiągalne w żadnym innym procesie, w połączeniu z naturalną, ciepłą kolorystyką, nadają fotografiom niepowtarzalny klimat”.