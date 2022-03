Robicie to dla Ukrainy i całej Europy. Wsparcie dla walczącego z agresorem sąsiada

- Bardzo dziękuję za to co dla robicie dla Ukrainy, dla całej Europy – mówił tuż po przyjeździe konwoju Oleg Volski, mer Żółkwi. - Potrzeb jest bardzo dużo. Dla naszego wojska i oddziałów znajdujących się na patrolach we wszystkich rejonach, w miastach i wsiach, potrzebna jest amunicja, hełmy. Brakuje środków medycznych, opatrunkowych czy m.in. karimat dla uchodźców z głębi kraju.