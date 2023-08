Raj dla miłośników wina i muzyki. Niebawem rusza „Zamojskie Winogranie”

- Naprawdę warto się na tam wybrać i degustować regionalne wina oraz potrawy, które będziemy przygotowywać – zachęca Marcin Sikora, szef kuchni w zamojskim Hotelu Artis & Spa, jeden z ambasadorów marki Winiarnia Zamojska. - A będzie to tarciuch z sosem rydzowo-kurkowym, pierogi z pieczoną kaczką czy cebularz m.in. z musem z wędzonego pstrąga. Wszystkie potrawy przygotujemy dla festiwalowych gości.

Łagodne wzgórza i żyzne gleby

Na czym polega wyjątkowość regionalnych, roztoczańskich produktów? Można o tym przeczytać na stronie internetowej organizatora festiwalu: „Jest takie miejsce w Polsce, gdzie ciepły klimat, łagodne wzgórza i żyzne lessowe gleby tworzą idealne warunki do uprawy winorośli i innych owoców. To właśnie stąd, z regionu Roztocza, pochodzą szlachetne odmiany polskich win, pełne owocowych aromatów i zaskakujące świeżością. Tworzymy je, czerpiąc z bogactwa polskiej natury i najlepszych tradycji polskiego winiarstwa” – opowiadają o swojej pasji i produktach organizatorzy.

Teraz będzie czas aby się tymi produktami pochwalić. Festiwal zaplanowano w sobotę (12 sierpnia) na Rynku Wielkim oraz Rynku Solnym w Zamosciu. Rozpocznie się o godz. 10. Co nas czeka? Po nabyciu wejściówki (wydany na nią 20 zł) wejdziemy do specjalnej, festiwalowej strefy. Wiadomo, że w festiwalu weźmie udział wielu winiarzy głównie z Roztocza, ale także innych regionów Lubelszczyzny. Zaprezentują ponad sto gatunków win. Będą one tam degustowane, ale także oceniane.