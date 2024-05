Przegląd prasy Zamość 23.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zamościu

We wtorek (21 maja) na lubelskich drogach doszło do dwóch wypadków z udziałem cyklistów.

To będzie największa inwestycja sportowa w dziejach Chełma. Za dwa lata miasto doczeka się stadionu na miarę XXI wieku, gdzie będzie można w komfortowych warunkach oglądać spotkania piłkarskie. Prezydent Chełma Jakub Banaszek oraz Tomasz Sałata - dyrektor techniczny firmy Mirbud ze Skierniewic (główny wykonawca inwestycji) podpisali, w środę 22 maja, umowę na budowę Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie.

W niedzielę (19 maja) w Krasnymstawie nietrzeźwy 52-latek przyszedł do domu swojej byłej partnerki i uderzył ją, wyzywał i groził siekierą. Policjanci zatrzymali mężczyznę.

Dzisiaj rano (22 maja) w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie jeden z uczniów najmłodszych klas przyniósł do klasy granat nasadkowy pochodzący najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. Na miejsce wezwano Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Lublinie w celu neutralizacji granatu.

IMGW i RCB wydały w środę ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed burzami w dużej części kraju, głównie na zachodzie, południowym zachodzie oraz południu Polski. W Lubelskiem dotyczy to całego województwa, a w szczególności południowo-zachodniej jego części.

Wyśmienita kapusta zasmażana ze śmietanką to doskonały dodatek do obiadu. Proponuję ci najprostszy przepis na doskonałe i pożywne danie z młodej kapusty. Zrobisz je bez żadnego wysiłku z kilku składników. Młoda kapusta z koperkiem smakuje wybornie i doskonale pasuje do wiosennego obiadu.

Swoje wyposażenie i sprzęt zaprezentują: wojsko, policja, Służba Celno-Skarbowa, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna oraz Służba Więzienna. Akademia Zamojska organizuje Dzień Bezpieczeństwa Narodowego. To wydarzenie odbędzie się w niedzielę (26 maja) ma miejscowym Rynku Wielkim.