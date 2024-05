„Oto Bóg opuszcza kościoły i schodzi między ludzi”. Przed nami święto Bożego Ciała

Boże Ciało to doroczne święto kościelne Eucharystii. Zostało ustanowione jeszcze w XIII wieku. Kojarzą się z nim wielkie, uroczyste procesje, które można było oglądać na ulicach miast. Wychodzą one z kościołów i wędrują do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich czytane (lub śpiewane) są fragmenty Ewangelii. Udziale jest także błogosławieństwo Przenajświętszym Sakramentem na cztery strony świata.