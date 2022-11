Opowieść o „Czarodziejach wyobraźni”. W Zamościu odbędzie się spotkanie z Elizą Leszczyńską-Pieniak

„Szare eminencje dzieciństwa, mistrzowie kreski, twórcy światów niebyłych i wysp wyobraźni. Ilustratorzy. Jedni mieszczą w pędzlu tęczę barw, innym wystarczy zaczarowany ołówek, piórko, odrobina tuszu” – napisała Eliza Leszczyńska-Pieniak we wstępie do swoich "Czarodziejów wyobraźni". "Różnią ich techniki, upodobania stylistyczne i stosunek do tekstu. Łączy przekonanie, że poprzez książkę kształtują osobowość dziecka (...). To dlatego tak ważne jest, by autorami tych prac byli mistrzowie".