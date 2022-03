Nie mogliśmy na tę nędzę ludzką patrzeć. Tylko o ducha Ukraińców nie trzeba się martwić

Przez granicę polsko-ukraińską w Hrebennem codziennie przechodzą do Polski dziesiątki tysięcy ludzi. Zaledwie około sto metrów od tego przejścia mieszkają Joanna i Krzysztof Ulanowscy, przyjaciele Pawła Kukiza. Widząc trudną sytuację uchodźców postanowili działać.

- To był odruch serca. Wystawiliśmy obok domu namiot, w którym ustawione zostały stoliki. Tam zaczęliśmy ludziom rozdawać kawę, herbatę, ciasta, co tylko było można – mówi Joanna Ulanowska.

Dom państwa Ulanowskich odwiedził w piątek (4 marca) Paweł Kukiz. Nie chodziło jednak tylko o wsparcie dla uchodźców przekraczających granicę.

- Wraz z członkami Stowarzyszenia „Potrafisz Polsko” jedziemy dzisiaj dalej, do Rawy Ruskiej. Mamy oczywiście dary, różne potrzebne rzeczy, w tym środki opatrunkowe, jednak chodzi o wsparcie na większą skalę – podkreślał Paweł Kukiz w domu państwa Ulanowskich (tam go spotkaliśmy). - Porozmawiamy tam z samorządowcami i kim się da oraz zrobimy odpowiednie rozeznanie. Dowiemy się jakie są najpilniejsze potrzeby. I będziemy pomagać! To bardzo ważne, żeby robić to mądrze, efektywnie, tak, żeby naprawdę nic się nie zmarnowało. Nie jesteśmy sami. Wiem, że w naszych działaniach możemy liczyć na wsparcie PKN Orlen. To bardzo ważne.