Medal dla Witolda Paszta. Koledzy z zespołu zaśpiewali na sesji zamojskiej Rady Miejskiej

- Tato na pewno byłby tym zaszczycony. Promował Zamość, bo kochał to miasto. Na każdym koncercie podkreślał, że Vox i on, pochodzą z Zamościa. My będziemy tę misję kontynuować – zapewniały podczas sesji Natalia i Aleksandra, córki Witolda Paszta

UM w Zamościu