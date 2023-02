„Ludzie umierają, zanim zdążą się zestarzeć”. Poruszająca wystawa w Galerii Fotografii Ratusz

Dalszy opis także jest wstrząsający. „W Nigrze co chwilę umiera dziecko i co chwilę rodzi się dziecko” – czytamy. „Dzieci mają tam dzieci. Dziewczynki wychodzą za mąż w wieku 14-15 lat. Same będąc w słabej kondycji, rodzą niedożywione niemowlaki. Średnia długość życia wynosi niewiele ponad 50 lat. Ludzie umierają, zanim zdążą się zestarzeć”.