Lubelszczyzna. „Nędza wygląda tu zewsząd”. O zapomnianych cmentarzach z czasów I wojny światowej Bogdan Nowak

Zapiski tego człowieka są niezwykłe, poruszające. K. Sienkiewicz przyjechał na Zamojszczyznę we wrześniu 1915 r. (do jego zapisków dotarł Krzysztof Czubara, zamojski historyk i regionalista). Był delegatem warszawskiego Centralnego Komitetu Obywatelskiego. Przy drodze z Lublina do Zamościa widział wierzchołki wielu drzew, ściętych przez pociski oraz mnóstwo spalonych zabudowań. Były to ślady bitew z sierpnia 1914 r. i czerwca 1915 r.