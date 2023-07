Łabunie. Czy to średniowieczne cmentarzysko? Na razie to tylko przypuszczenia

„Podczas oczyszczania dna wykopu z przemieszanej ziemi natrafiono na kilka kości, które najpewniej pochodziły z wyeksplorowanego wcześniej grobu, gdyż były to fragmenty żeber ludzkich, których jeszcze nie odsłonięto w drugim pochówku” - czytamy na stronie internetowej Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ze wstępnej analizy wynika, że oba szkielety zostały pochowane w wąskich jamach grobowych (o szerokości około pół metra) – równolegle do siebie. Jedna z osób prawdopodobnie w chwili śmierci miała 30 do 40 lat, druga była młodsza (10-20 lat). Nie byli to jednak ludzie zmarli lub zabici podczas II wojny światowej, a nawet w XX wieku.

Stan zachowania kości świadczy o tym, że szkielety mogły przeleżeć w ziemi nawet kilkaset lat. Nie wykluczono nawet, że mogą to być pochówki z czasów wczesnego lub późnego średniowiecza (XII, XIII lub XIV wiek). Takich grobów może być zresztą w tej części Łabuń więcej.