"Goście od ciężkich brzmień" „Żywe Torpedy” w zamojskiej Bramie Spotkań

Dwa koncerty

Zespół zagrał w zamojskiej Bramie Spotkań pełny, godzinny koncert, a potem – na prośbę fanów, powtórzył go jeszcze raz. I być może to drugie wykonanie było nawet lepsze od pierwszego, bo bardziej na luzie i z większą ekspresją.

Dzieje Zamojszczyzny w rockowej oprawie

Jeden z nowych utworów nosi tytuł „Bitwa”. Nawiązuje do relacji Stanisława Kamińskiego ps. Kamień z Majdanu Małego (można ją znaleźć w książce Janusza Petera pt. „Tomaszowskie za okupacji"), który oglądał z daleka walkę oddziału polskich żołnierzy z licznymi oddziałami niemieckimi. Działo się to w połowie września 1939 roku. Był to heroiczny bój. Inny utwór („Po bitwie”) nawiązuje do bestialskiej egzekucji na polskich partyzantach w lesie Rapy, która została wykonana przez Niemców po bitwie pod Osuchami.