Gmina Skierbieszów zatrzymana w czasie. Sławomir Kugiel zgromadził ogromny zbiór archiwalnych zdjęć

- Pan zobaczy, góra sadowiańska na tym zdjęciu nawet nie jest jeszcze porośnięta drzewami. A tam są obecnie drzewa: 40 może 50-letnie – opowiadał. - Tutaj Jarmark Kiliana od Wieśka Sędłaka. Na tych fotografiach mamy koniec lat 60. lub początek 70. ubiegłego wieku. Na tym zdjęciu widać jeszcze starorzecze, tam gdzie był magazyn GS, za mostem. Wiele, wiele ciekawych rzeczy: zabudowania kryte strzechą, uroczystości, konna banderia, kompania przedwojennego wojska, drużyna strzelecka działająca wiele lat temu w Skierbieszowie, POM z lat 60. ubiegłego wieku… Czuję ogromną satysfakcję z tego, że udało się ten zbiór zgromadzić. I przede wszystkim zachować.

I po chwili dodał. - Mam 60 lat i pamiętam jeszcze strzechy, kosy, tzw. dziesiątki na polach czy jarmarki zwierzęce w Skierbieszowie, które były ogromne. Nasza młodzież nigdy tego nie widziała. To co dla nas było codziennym życiem, dla nich to zamierzchłe czasy. Warto o tym pamiętać – podkreśla Sławomir Kugiel. - Więź z przeszłością istnieje. Jest ważna... My, jako samorządowcy, chcielibyśmy jak najwięcej dla gminy zrobić. To także podkreśla nasz wójt (Stanisław Sokal – przyp. red.) przy każdej okazji. Powstają nowe drogi, chodniki, remontowane są świetlice. I to nas cieszy, stanowi sens pracy urzędnika. Ale pamięć o przeszłości, która często była przecież w naszej gminie trudna czy wręcz tragiczna, jest naszym obowiązkiem.